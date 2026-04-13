В ФИА объяснили, почему не стали менять регламент Ф-1 после аварии Бермана в Японии

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал аварию пилота «Хааса» британца Оливера Бермана на Гран-при Японии.

«Каждая авария на большой скорости шокирует. Было бы неправдой сказать, что это было ожидаемо, но мы знали, что скорость сближения [болидов] станет фактором риска. Разговоры велись, но было нелегко предпринимать действия до анализа определённых параметров.

Если мы поспешно внесём изменения, будет риск, чтобы мы ухудшим ситуация и спровоцируем ряд других проблем, вот почему на анализ нужно время. Очевидно, безопасность это приоритет номер один», — приводит слова Томбасиса издание Nextgen-Auto.