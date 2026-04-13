Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: «Ред Булл» мог предложить Ламбьязе такую же роль, как «Макларен»

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя прокомментировал переход гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл» в «Макларен».

«Примечательно, что теперь у него окажется более важная роль, чем была. Или та, которую он мог бы занимать в «Ред Булл». Вероятно, это роль, которую он – и в «Ред Булл» об этом знали – мог получить в другом месте.

Не могу утверждать, но, глядя на его достижения, можно сказать, что в «Ред Булл» могли бы предложить ему такую же важную роль», — приводит слова Монтойи издание AS.

Ранее о переходе Ламбьязе в «Макларена» высказался Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android