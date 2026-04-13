В The Race сделали прогноз составов команд Ф-1 на 2027 год. В сетке нет Ферстаппена

Журналисты The Race Джонатан Ноубл, Эдд Строу и Скотт Митчелл-Мальм в подкасте The Race F1 сделали прогноз на составы команд Формулы-1 на сезон-2027. При этом эксперты отметили, что многое зависит от решения четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена — останется он в «Ред Булл» или покинет Формулу-1.

Полный прогноз на составы команд Формулы-1 в сезоне-2027 от The Race:

«Ред Булл» — Исак Хаджар и Арвид Линдблад*.
«Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.
«Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
«Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
«Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
«Альпин» — Пьер Гасли и Алекс Албон.
«Уильямс» — Эстебан Окон и Карлос Сайнс.
«Рейсинг Буллз» — Лиам Лоусон и Никола Цолов.
«Ауди» — Габриэл Бортолето и Нико Хюлькенберг.
«Хаас» — Юки Цунода и Оливер Берман.
«Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.

* Макс Ферстаппен уходит в отпуск.

«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
