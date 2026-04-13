Календарь Гран-при Формулы-1 в сезоне-2027 может быть расширен

Календарь Формулы-1 в сезоне-2027, вероятно, может состоять из 25 этапов. Об этом сообщил пилот «Альпин» Пьер Гасли, выступая в эфире Canal+.

Ранее появлялась информация об изменениях в календаре. Уже подтверждено возвращение Гран-при Португалии, который получил контракт на два года и займет место этапа в Нидерландах. Вероятно, что в календарь также вернётся этап в Турции: его промоутеры рассчитывают подписать соглашение сроком на пять лет. Гран-при Бельгии пройдёт в 2027 году и далее будет чередоваться с этапом в Барселоне.

Ранее Формула-1 уже увеличивала количество этапов в сезоне – в 2020 году из-за пандемии коронавируса на ряде трасс, в Австрии, Сильверстоуне и Бахрейне, было проведено по два Гран-при.