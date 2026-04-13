Жан Тодт: Дитрих Матешиц звал меня в «Ред Булл», но я отказался

Бывший руководитель «Феррари» и экс-президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт рассказал, что после ухода из итальянской команды получил предложение от «Ред Булл», но отказался.

«Когда я ушёл из «Феррари», Дитрих Матешиц хотел, чтобы я присоединился к «Ред Булл». Он дважды приезжал ко мне на обед в Париж. Ему это было действительно важно, он проявлял большой интерес. Он не любил путешествовать, но всё равно приехал дважды. Он предложил мне возглавить команду и руководить автоспортивными проектами «Ред Булл».

Я ответил ему отказом: для меня эта глава была закрыта. Я успешно управлял культовым брендом. В некотором смысле лучше и быть не могло. И я хотел заняться чем-то другим», — заявил Тодт в подкасте The High Performance.

Тодт покинул «Феррари» в конце 2007 года (как руководитель команды) и окончательно ушёл из «Скудерии» в 2009-м. В октябре того же года он стал президентом ФИА, а экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, соответственно, остался на своём посту.