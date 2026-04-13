«Освоился быстрее, чем ожидал». Даниил Квят — о дебюте в Super GT

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят подвёл итоги дебютного этапа Super GT на трассе «Окаяма», где он финишировал шестым в классе GT300 на Lamborghini Huracan GT3.

«Всё очень хорошо! Я бы сказал, что вполне доволен. Прежде всего – всей командной работой. Все отлично справлялись, связь была на высоте. Первая квалификация прошла хорошо, и я вышел на хороший уровень. Теперь я могу работать над тем, чтобы сделать последний шаг, но я нахожусь в окружении всех остальных ребят из команды, которые гораздо опытнее меня. Так что всё хорошо. Думаю, я начинаю понимать.

В гонке я смог действительно сильно атаковать. У нас с командой была хорошая стратегия. Хороший выход из боксов, хорошие первые круги после пит-стопа, несколько обгонов. Затем борьба за шестое место была очень захватывающей и очень сложной, потому что они [команда GreenBrave] были быстры на прямой. Каждый раз я приближался в повороте, но на прямой я думал: «Я не могу приблизиться!» Мне пришлось придумать что-то другое.

Мне пришлось многому научиться, ведь это вообще моя первая гонка на автомобиле класса GT. Автомобиль GT3, серия Super GT — для меня это впервые, однако я освоился быстро — возможно, даже чуть быстрее, чем ожидал, что, конечно, хорошо, но мне так даже больше нравится, и теперь мы можем сосредоточиться на деталях.

Мне просто нужно было разобраться с шинами, торможением и всем остальным. Это совсем не то, что в болидах Формулы и во всём остальном. Так что мне нужно было учиться, и сейчас я доволен тем, где нахожусь, однако теперь могу сосредоточиться на мелочах. Но я слышал, что здесь ситуация может меняться от гонки к гонке: состояние машин и так далее. Так что посмотрим; для меня это всё в новинку.

Кроме того, на трассе в Фудзи мне придётся приспосабливаться к условиям, и потом уже посмотрим, на каком месте мы окажемся. Конечно, я хотел бы бороться за лидерство как можно дольше, однако предпочитаю действовать постепенно и выкладываться на полную в каждой сессии», — приводит слова Квята издание Motorsport.