Экс-пилот Формулы-1 заявил, что в чемпионате обсуждают перенос Гран-при Саудовской Аравии

Гран-при Саудовской Аравии, отменённый в апреле из-за конфликта на Ближнем Востоке, может быть перенесён на 6 декабря. Об этом заявил бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос.

По словам нидерландца, организаторы могут сдвинуть Гран-при Абу-Даби на неделю (с 6 на 13 декабря) и вставить в календарь этап в Джидде. В таком случае сезон завершится четырьмя гонками подряд: Лас-Вегас, Катар, Джидда и Абу-Даби.

«Я слышал кое-что ещё. Мы знаем, что Aramco — спонсор Формулы-1. Они активно продвигают этап в Джидде, потому что это их жемчужина. Джидда может ещё вернуться в календарь в этом году. Теперь говорят, что Абу-Даби сдвигают на неделю, а Джидду вставляют между.

У Абу-Даби есть контракт, по которому финал сезона всегда должен проходить там. Вероятно, пройдёт некоторое время, прежде чем изменения в календаре будут подтверждены», — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport.

Этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии были отменены из-за военного конфликта с участием Ирана. В официальном заявлении ФИА и Liberty Media говорилось, что гонки «не состоятся в апреле», но возможность их переноса не исключалась.