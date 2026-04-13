Карточка Антонелли была продана за рекордную для итальянца сумму

Коллекционная карточка пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли была продана на аукционе Goldin Auctions за $ 201 910. Это рекордная сумма для карточек с участием итальянца, сообщает Motorsport

Речь идёт о карточке серии Topps Dynasty с автографом и фрагментом гоночной перчатки (2025 Topps Dynasty F1 Racing Glove Jumbo Patch Autograph Kimi Antonelli Signed Race-Used Patch Rookie Card). Лот также стал седьмым по стоимости среди всех карточек Формулы-1.

Самой дорогой карточкой в истории Формулы-1 остаётся 2020 Topps Chrome Lewis Hamilton SuperFractor Autograph, проданная более чем за $ 1 млн в декабре 2024 года.

Антонелли лидирует в текущем сезоне после трёх этапов с 72 очками, одержав победы на Гран-при Китая и Японии.

