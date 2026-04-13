В «Пирелли» определились с составами шин для спринтов в Майами и Монреале

В «Пирелли» объявили составы шин для спринтерских уикендов Формулы-1 в Майами (1-3 мая) и Монреале (29-31 мая). Для обеих трасс выбран самый мягкий диапазон — C3, C4 и C5.

«Характеристики трассы, построенной вокруг стадиона «[Майами] Долфинс», с очень гладким асфальтом, позволяют использовать самый мягкий диапазон. Износ в основном термический из-за высоких температур во Флориде, но в прошлом году он был умеренным, что создало условия для многочисленных дуэлей в первой части гонки», — пояснили в «Пирелли».

Для Монреаля также выбраны самые мягкие составы. Трасса требует хорошего сцепления в точках сильного торможения.