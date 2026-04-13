Источник в Ф-1 опроверг заявление, что Гран-при Индии вернётся в 2027 году

Возвращение Гран-при Индии в календарь Формулы-1 в 2027 году маловероятно, несмотря на заявления местных властей, сообщает Times of India.

Министр спорта Индии Мансух Мандавийя ранее сказал, что правительство работает над возвращением этапа и рассчитывает провести гонку уже в 2027 году. По его словам, интерес к управлению автодромом уже проявили как минимум три компании.

«В 2027 году в Индии пройдёт этап Формулы-1. Первая гонка состоится на Международном автодроме имени Будды», — заявил Мандавийя.

Однако источники в Liberty Media отмечают, что до заключения соглашения ещё далеко.

«2027 год крайне маловероятен, но Индия — интересный рынок. У Формулы-1 в этой стране множество замечательных болельщиков, однако мы пока не близки к соглашению», — приводит слова источника Times of India.

Гран-при Индии в последний раз проходил в 2013 году, после чего был исключён из календаря из-за налоговых и бюрократических проблем. Все гонки на автодроме выиграл немец Себастьян Феттель.