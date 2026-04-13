«К сыну отнеслись несправедливо с самого начала». Отец Джека Дуэна раскритиковал «Альпин»

Мик Дуэн, отец резервного пилота «Хааса» Джека Дуэна, раскритиковал «Альпин» за отношение к сыну в начале сезона-2025.

«Я действительно не могу комментировать ситуацию, но считаю, что это было несправедливо. Причём с самого начала. Они заменили гонщика ещё до начала сезона.

У моего сына был долгосрочный контракт, он стал первым юниором «Альпин», кто дорос до команды. По причинам, которые я не могу назвать, оказалось выбрано другое направление.

Джек — сильный молодой человек. Сейчас он выступает в Барселоне на гонках European Le Mans. Он в «Хаасе» в качестве резервного пилота, пытается получить место в команде, которая более привержена контрактам», — приводит слова Дуэна-старшего издание Marca.

Дуэн был переведён в основной состав «Альпин» в конце 2024 года и дебютировал на Гран-при Абу-Даби. В межсезонье французская команда подписала аргентинца Франко Колапинто в качестве резервного пилота. Через шесть гонок сезона-2025 команда объявила о замене: Дуэн стал резервистом, а Колапинто занял его место. В начале 2026 года австралиец покинул команду и подписал контракт с «Хаасом», где оказался резервным пилотом.

Ранее сообщалось, что Дуэн получал предложение от «Феррари» выступать в WEC, однако оно не устроило гонщика. Сейчас он выступает в European Le Mans за Nielsen Racing. Сезон стартовал 12 апреля в Барселоне.