Деймон Хилл вновь сядет за руль чемпионского «Уильямса» FW18 на фестивале в Гудвуде

Деймон Хилл вновь сядет за руль чемпионского «Уильямса» FW18 на фестивале в Гудвуде
Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл воссоединится с титульным болидом «Уильямса» FW18 на фестивале скорости в Гудвуде этим летом. Мероприятие приурочено к 30-летию чемпионского успеха британца.

«Я восхищён и очень взволнован тем, что снова встречусь со своим чемпионским FW18 и «Уильямсом», который сделал это возможным, на летнем фестивале скорости. Увидеть машину снова в Гудвуде 30 лет спустя и разделить этот момент с болельщиками — это действительно потрясающе.

Спасибо команде из Гроува за их работу по возвращению FW18 на трассу. Я с нетерпением жду возможности снова сесть за руль», — приводит слова Хилла пресс-служба команды.

Хилл уже пилотировал FW18 после чемпионского сезона на Silverstone Classic в 2021 году.

На фестивале в Гудвуде также за руль сядут руководитель команды Джеймс Ваулз, резервный пилот Люк Браунинг и посол команды Джейми Чедвик. «Уильямс» провёл обширную реставрацию болида, вернув ему спецификацию 1996 года. Фестиваль пройдёт с 9 по 12 июля.

