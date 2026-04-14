Ферстаппен не планирует обсуждать инцидент напрямую с журналистом — GPblog

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не намерен обсуждать инцидент на пресс-конференции напрямую с журналистом The Guardian, сообщает GPblog.

Ситуация, когда Ферстаппен отказался начать пресс-конференцию, пока журналист The Guardian Джайлс Ричардсон не покинет помещение, была рассмотрена на заседании F1 Media Advisory Council с участием представителей ведущих СМИ. Позже вопрос обсудили и на встрече с Международной автомобильной федерацией (ФИА), которая донесла обеспокоенность произошедшим до команды «Ред Булл».

По данным источника, журналист The Guardian также провёл разговор с руководителем по коммуникациям «Ред Булл». При этом личной встречи с Ферстаппеном не состоялось, и, как сообщает GPblog, пилот не планирует её проводить.