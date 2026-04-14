Р. Шумахер — об уходе Ферстаппена: это выглядело бы как бегство

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о будущем пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на фоне слухов о возможном уходе из Формулы-1.

«Думаю, сейчас нужно просто честно признать, что «Ред Булл» в текущем состоянии не выглядит особенно привлекательным вариантом. Сейчас это снова долгосрочный проект. Прежде всего — разработка двигателя, и, кстати, с этим они справляются неплохо. Но сама команда сейчас немного хаотична, всё идёт в разные стороны. Нет чёткой коммуникации с внешним миром. И не хватает такой фигуры, как Хельмут Марко, которая могла бы задать направление».

Если Ферстаппен уйдёт, им будет сложно. Дело в том, что команда во многом строилась вокруг него, и это логично, если учитывать его успехи. Однако я всё равно не думаю, что он уйдёт. Уходить в момент, когда команда не работает и машина не едет… это выглядело бы как бегство. Это не в его характере. Наоборот, я считаю, что для него важно вернуть команду на вершину», – приводит слова Шумахера RacingNews365.