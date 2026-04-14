Акоста — об интенсивном календаре MotoGP: карьеры гонщиков станут короче

Пилот KTM Педро Акоста заявил, что интенсивный формат и календарь MotoGP приведут к сокращению карьеры гонщиков.

«На мой взгляд, главный минус нынешнего календаря – в том, что теперь карьеры гонщиков станут короче. Невозможно выдержать 22 недели, когда каждый день во второй половине дня проходит важная сессия, такая как пятничная тренировка, квалификация и спринт, а затем ещё и основная гонка. Я имею в виду, что в выходные нет времени, когда можно сказать: «Ладно, я выйду на трассу, буду держать свой темп, шаг за шагом, просто покатаюсь». Я говорю о том, что каждый день у тебя важная сессия, 22 раза в год.

Это сократит все сроки, потому что уровень стресса, который мы сможем выдержать, достигнет предела.

Я считаю, что спринтерские гонки — это хорошая идея. Я считаю, что сокращение продолжительности квалификаций и тренировок — это хорошая идея. Но если мы хотим, чтобы гонщики оставались в строю на протяжении всей своей карьеры, нельзя каждый день подвергаться риску, потому что чем выше риск, тем выше вероятность получения травмы. Это единственное, о чём я думаю. А не о количестве гонок», — приводит слова Акосты издание Motorsport.