Брандл сократит комментаторскую деятельность. Его заменит чемпион Ф-1 — Motosportivе

66-летний британский автогонщик, бывший участник Формулы-1 Мартин Брандл в 2026 году сократит свою комментаторскую деятельность на канале Sky Sports в Гран-при «Королевских гонок», о чём сообщило издание Motosportivе в социальной сети Х.

По данным журналистов, заменит Мартина чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон, ставший экспертом британского телеканала.

После завершения активной карьеры гонщика на рубеже XX и ХXI веков Брандл перешёл в комментаторскую деятельность, а также выступал аналитиком «Королевских гонок» на таких каналах, как ITV Sport (1997-2008), BBC Sport (2009-2011) и Sky Sports F1.