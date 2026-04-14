Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл сократит комментаторскую деятельность. Его заменит чемпион Ф-1 — Motosportivе

Брандл сократит комментаторскую деятельность. Его заменит чемпион Ф-1 — Motosportivе
Комментарии

66-летний британский автогонщик, бывший участник Формулы-1 Мартин Брандл в 2026 году сократит свою комментаторскую деятельность на канале Sky Sports в Гран-при «Королевских гонок», о чём сообщило издание Motosportivе в социальной сети Х.

По данным журналистов, заменит Мартина чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон, ставший экспертом британского телеканала.

После завершения активной карьеры гонщика на рубеже XX и ХXI веков Брандл перешёл в комментаторскую деятельность, а также выступал аналитиком «Королевских гонок» на таких каналах, как ITV Sport (1997-2008), BBC Sport (2009-2011) и Sky Sports F1.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android