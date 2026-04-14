Ф-1 представила рейтинг пилотов по расстоянию, пройденному в гонках, Алонсо — первый

Пресс-служба Формулы-1 представила рейтинг действующих пилотов серии по расстоянию, пройденному в гонках за карьеру. Возглавил список двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо.

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 116 242 км.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 109 985 км.

3. Серхио Перес («Кадиллак») – 79 497 км;

4. Валттери Боттас («Кадиллак») – 70 663 км.

5. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 67 557 км.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 62 850 км.

7. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») – 62 708 км.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 52 601 км.

9. Эстебан Окон («Хаас») – 49 909 км.

10. Пьер Гасли («Альпин») – 49 272 км.

11. Шарль Леклер («Феррари») – 48 218 км.

12. Ландо Норрис («Макларен») – 44 708 км.

13. Джордж Расселл («Мерседес») – 44 041 км.

14. Алекс Албон («Уильямс») – 35 675 км.

15. Оскар Пиастри («Макларен») – 20 499 км.

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 10 699 км.

17. Оливер Берман («Хаас») – 8586 км.

18. Франко Колапинто («Альпин») – 8108 км.

19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 7590 км.

20. Исак Хаджар («Ред Булл») – 7422 км.

21. Габриэл Бортолето («Ауди») – 6782 км.

22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 908 км.