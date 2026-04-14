Баттон отреагировал на слухи о том, что заменит Брандла в роли комментатора Формулы-1

Баттон отреагировал на слухи о том, что заменит Брандла в роли комментатора Формулы-1
46-летний британский гонщик и чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон отреагировал на слухи о том, что заменит в роли комментатора бывшего пилота серии Мартина Брандла, решившего сократить свою нагрузку, на телеканале Sky Sports.

«Я не могу заменить Мартина, когда дело касается комментариев и аналитических выкладок. Мне нравится подключаться, когда Мартин берёт заслуженный перерыв, но я бы не хотел брать на себя больше, чем могу, — у меня и так дел по горло!» — написал Баттон в социальной сети Х.

Последним для Дженсона сезоном в роли гонщика Формулы-1 стал 2016-й, где он выступал за «Макларен». В 2017-м он вернулся на Гран-при Монако, так как Фернандо Алонсо участвовал в «500 милях Индианаполиса».

Материалы по теме
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
5 главных разочарований на старте нового сезона Формулы-1 5 главных разочарований на старте нового сезона Формулы-1
Комментарии
