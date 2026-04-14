«Избиения, издевательства и оскорбления». Льюис Хэмилтон высказался о своём становлении

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон признался, что в детстве сталкивался с множеством проблем из-за неприятия внешней среды.

«Успех не всегда бывает таким, каким кажется. На вершине бывает одиноко, особенно если вы первый. Успех ничто без семьи, команды и людей, с которыми ты сплотился. Если ты не можешь разделить его и прожить, то всё это напрасно.

Я бы сказал, что моменты, оказавшие на меня наибольшее влияние, были связаны со средой. Избиения, драки, издевательства, оскорбления… Всё в таком роде. Люди, говорившие мне вернуться в свою страну… Всё это я храню в себе», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.