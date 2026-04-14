«Так же страдают фигнёй». Алексей Попов рассказал о разнице между пилотами Ф-1 разных эпох

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о современных гонщиках Формулы-1 и их отличиях от представителей прошлых эпох.

«Изменились ли пилоты? Да, они изменились. Но так, как изменилось всё остальное. То есть они точно такие же весёлые ребята, они точно так же страдают фигнёй, не всегда сидят в зале. Хотя они выкладывают оттуда посты, что всегда в качалке. Нет, они не всегда в качалке. Они идут и играют в падел в своё удовольствие или они просто сидят в симрейсинге. С одной стороны, это вроде как гонки, а с другой — они всё равно в Сети.

И даже могут сидеть играть в Counter-Strike какой-нибудь. Они просто соответствуют своему времени — вот это надо понимать. Во времена Джеймса Ханта крутым было снять пять стюардесс в Сан-Паулу, в Рио-де-Жанейро. Сейчас можно [за это поплатиться]. Но это, кстати, ещё [Дэвид] Култхард катал стюардесс в туннеле в Монако и разложился в стену, но это известная история, что две в больницу попали. К счастью, всё обошлось. Но сейчас понятно, что с этой точки зрения вроде как унылые ребята.

Но, с другой стороны, они просто весёлые. Они хорошие ребята и просто соответствуют своей эпохе. Мы вот говорим, что они такие зумеры. А Джеймс Хант чего? Такой же зумер. Больше того, любой спортсмен, надо понимать, что если обычный человек имеет огромное количество свободного времени, которое он посвящает друзьям, семье, хобби и чему угодно, то этот несчастный парень с детства на картодроме с утра до вечера. И у него меньше времени на увлечения и хобби, прочитанных книг по пальцем одной руки перечесть. То есть требовать от него, чтобы он там был какой-то иконой стиля, мысли и чего-то — невозможно. Достаточно, чтобы это просто был хороший человек. А не у каждого есть этот набор качеств, но там опять же, как видим сейчас — не буду называть фамилий, чтобы не травмировать болельщиков — есть хорошие, есть не очень хорошие, а есть гнилые товарищи. Но это же было и в 80-е, и в 60-е, и в 40-е, и в 20-е годы. Но люди же не меняются.

Пилоты меняются, да, внешне, вот они стали такие подростки, весёлые ребята. Ландо Норрис как символ нового полуподросткового, хотя ему там 25, условно (Норрису 26 лет. — Прим. «Чемпионата»). Но в глубине человеческие же качества остаются у каждого. Кто-то целеустремлённый, как Макс Ферстаппен, но мы знаем его историю, его отца, можем все поработать психоаналитиками, объяснить поведение», — сказал Алексей в подкасте Юрия Грибанова.