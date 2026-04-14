Ваулз: у Сайнса есть потенциал для того, чтобы возглавить команду Формулы-1
Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз считает, что пилот команды испанец Карлос Сайнс-младший смог бы в будущем возглавить коллектив Формулы-1.

«Если говорить о Карлосе, то я бы отдал ему свою работу, как бы он против этого ни протестовал. Он потрясающий. Он очень хорош в том, чтобы вести команду. Я считаю, что у него есть потенциал для этого, совершенно точно. Нам нужно немного помочь ему, но у него есть способности», — приводит слова Ваулза издание RaceFans.

Напомним, после первых трёх гонок в сезоне-2026 «Уильямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов.

