«Ужасное зрелище». Мартин Брандл — об «Астон Мартин» в сезоне-2026

Бывший гонщик, а ныне комментатор Формулы-1 Мартин Брандл высказался о команде «Астон Мартин», столкнувшейся с проблемами с новым болидом сезона-2026.

«Это больно, правда? Это своего рода соль на рану. Этот сезон пока как кошмар, как ни посмотри, у них нет ни скорости, ни надёжности. А в эпоху безжалостных календарей чемпионата Формулы-1 и ограничений бюджета будет очень трудно переломить ситуацию за короткое время, и им нужно понять, что делать в первую очередь.

Им необходимо найти нужных людей в «Хонде», выбрать правильное направление. Ситуация не улучшится до 2027 года. Это ужасное зрелище, и нам просто придётся наблюдать за этой болью. Конечно, они в какой-то степени улучшат ситуацию, но иногда они проигрывают три-четыре секунды на круге. Я имею в виду, это как будто другая категория по сравнению с лидерами. Так что все будем следить за новостями, но пройдёт некоторое время прежде, чем что-то изменится», — приводит слова Брандла Sky Sports.