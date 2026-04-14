Хельмут Марко: судьба титула Ф-1 решится между пилотами «Мерседеса»

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли на старте нынешнего сезона.

«Его положение очень радует. Он был невероятно быстр в юниорских сериях, приятно видеть, как молодой пилот заявляет о себе. Вопрос же заключается в том, сможет ли он поддерживать такую скорость на протяжении сезона. Расселл определённо более опытный гонщик. В прошлом году, после того, как гонки переместились в Европу, Антонелли пережил большой спад. Внутри команды всё будет напряжено, потому что судьба титула наверняка решится между пилотами «Мерседеса», — сказал Марко в эфире телеканала ORF.