Полина Гагарина выступит на «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026»

Полина Гагарина выступит на «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026»
Российская музыкальная исполнительница Полина Гагарина выступит на главной сцене «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв» 18 июня.

Полина Гагарина — одна из самых ярких и титулованных исполнительниц современной России. Ее путь к всенародной любви начался с победы в «Фабрике звёзд – 2», а после успешного выступления на «Евровидении–2015» с песней A Million Voices она стала известна далеко за пределами страны. За плечами артистки десятки «Золотых граммофонов» и статус хедлайнера главных концертных площадок.

Её выступления всегда становятся событием, а внимание к деталям и эмоциональная глубина превращают каждую песню в маленькую историю, которую зритель проживает вместе с певицей. В программе фестиваля прозвучат главные хиты, которые знает и поёт вся страна, и новые композиции. Субботнее выступление Полины Гагариной станет настоящим украшением первого дня фестиваля.

В воскресенье, 19 июля, частью музыкальной программы «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» станут Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры».

