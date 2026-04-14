Полина Гагарина выступит на «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026»

Российская музыкальная исполнительница Полина Гагарина выступит на главной сцене «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв» 18 июня.

Полина Гагарина — одна из самых ярких и титулованных исполнительниц современной России. Ее путь к всенародной любви начался с победы в «Фабрике звёзд – 2», а после успешного выступления на «Евровидении–2015» с песней A Million Voices она стала известна далеко за пределами страны. За плечами артистки десятки «Золотых граммофонов» и статус хедлайнера главных концертных площадок.

Её выступления всегда становятся событием, а внимание к деталям и эмоциональная глубина превращают каждую песню в маленькую историю, которую зритель проживает вместе с певицей. В программе фестиваля прозвучат главные хиты, которые знает и поёт вся страна, и новые композиции. Субботнее выступление Полины Гагариной станет настоящим украшением первого дня фестиваля.

В воскресенье, 19 июля, частью музыкальной программы «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» станут Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры».