«КАМАЗ-мастер» выставит два молодых экипажа на ралли, которое называют «Дакар Востока»

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» официально объявила свой состав на ралли-марафон «Такла-Макан — 2026», который имеет неофициальное название «Дакар Востока». Гонка пройдёт с 16 мая по 3 июня. Камазовцы выставят на гонку два экипажа, где в роли пилотов выступят молодые гонщики — Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов.

В состав экипажа Каримова войдут штурман Дмитрий Никитин и механик Ильгиз Ахметзянов, а в состав экипажа Ахмедова — штурман Иван Мальков и механик Антон Шибалов, который временно сменит амплуа пилота и будет передавать свой опыт Ахмедову.

Отметим, что в гонке примет участие команда «УРАЛ Моторспорт», а вот белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», вероятнее всего, не сможет выйти на старт, но планирует включить китайский ралли-марафон в свою программу выступлений на 2027 год.