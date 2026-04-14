Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«КАМАЗ-мастер» выставит два молодых экипажа на ралли, которое называют «Дакар Востока»

«КАМАЗ-мастер» выставит два молодых экипажа на ралли, которое называют «Дакар Востока»
Комментарии

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» официально объявила свой состав на ралли-марафон «Такла-Макан — 2026», который имеет неофициальное название «Дакар Востока». Гонка пройдёт с 16 мая по 3 июня. Камазовцы выставят на гонку два экипажа, где в роли пилотов выступят молодые гонщики — Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов.

В состав экипажа Каримова войдут штурман Дмитрий Никитин и механик Ильгиз Ахметзянов, а в состав экипажа Ахмедова — штурман Иван Мальков и механик Антон Шибалов, который временно сменит амплуа пилота и будет передавать свой опыт Ахмедову.

Отметим, что в гонке примет участие команда «УРАЛ Моторспорт», а вот белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», вероятнее всего, не сможет выйти на старт, но планирует включить китайский ралли-марафон в свою программу выступлений на 2027 год.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android