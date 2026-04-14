«Если 12 машин сойдут». Комментатор Ф-1 — о шансах «Астон Мартин» набрать очки в 2026-м

Комментатор Формулы-1 с канала Sky Sports Дэвид Крофт высказался о ситуации команды «Астон Мартин» с болидом-2026.

«Было удивительно, что они смогли доехать до финиша гонки [в Японии], если честно, но мы все понимаем, что работа над ошибками — это долгосрочный [проект]. Впереди куча работы по исправлению проблем, которые не были обнаружены достаточно рано. И думаю, что все стороны этого проекта немного потеряли контроль над происходящим.

Я говорил, что в Сильверстоуне они предоставят вторую версию машины, но, скорее всего, это произойдёт в Спа. Силовая установка потребует большой доработки и тонкой настройки, вероятно, вернётся лучше только после Рождества к следующему сезону. Но они явно будут бороться весь сезон, пока шасси сможет адаптироваться к силовой установке, а силовая установка перестанет так сильно вибрировать.

Вижу ли я, как они смогут набрать очки? Только если 12 других машин сойдут на данный момент. Доехать до финиша для них было здорово, но, как сказал [гоночный директор] Майк Крак, это вряд ли повод для празднования», — приводит слова Крофта Sky Sports.

