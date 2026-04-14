ФИА запретила уловки «Мерседеса» и «Ред Булл» в квалификации — The Race

Международная автомобильная федерация (ФИА) 14 апреля выпустила специальную директиву, которая запретила использовать уловку с аварийным отключением электросистемы (MGU-K) в квалификациях для выигрыша дополнительного времени в концовке быстрого круга.

По данным журналистов, во время квалификации Гран-при Японии команды «Мерседес» и «Ред Булл», а также клиенты, использующие их силовые установки, умышленно злоупотребляли аварийным режимом. Эта уловка с резкой потерей энергии могла легко дать преимущество в 50-100 кВт на короткий период времени по сравнению с другими, чья мощность снижалась постепенно.

«Феррари» потребовала от ФИА разъяснений после Японии, заметив, что команды пользуются этим режимом работы двигателя.

