Экс-пилот Ф-1: «Ред Булл» не выдерживает конкуренции, вернуться будет тяжело

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер высказался о проблемах «Ред Булл» на старте нынешнего сезона.

«Думаю, что мы уже говорим об уходе Макса [Ферстаппена] из команды на каком-то этапе. Вы видите, что «Ред Булл» не выдерживает конкуренции, вернуть конкурентоспособность будет тяжело, особенно учитывая уход сотрудников.

«Как по мне, Ламбьязе был очень важным звеном для Макса, он, если можно так сказать, связывал гонщика с командой. И я рассматриваю новость о его уходе как ещё одно подтверждение, почему Макс не очень доволен своим положением в команде», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.