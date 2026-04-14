В «КАМАЗ-мастер» рассказали об обновлениях грузовиков к новому гоночному сезону

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов и руководитель команды Эдуард Николаев рассказали, какие новинки подготовил российский гоночный коллектив к новому сезону, прежде всего к международному ралли «Такла-Макан», которое пройдёт в Китае.

«На ралли у нас выезжает два грузовика семейства К5. Эти грузовики имеют современный дизайн, то есть передняя часть машин у всех одинаковая. Также много изменений по правилам ФИА — это касается автомобилей и экипировки. Мы переделали на наших автомобилях выхлопную систему, добавили дополнительную систему пожаротушения. Также повысили мощностные характеристики двигателя, поработали с трансмиссией, шинами и амортизаторами», — рассказал Каримов.

«У ФИА свой технический регламент — мы последний раз готовили грузовики под него к «Дакару» 2022 года. Технический регламент чемпионата России и «Шёлкового пути» немножко другой. Нам пришлось изменить выхлопную систему — по новому регламенту ФИА выхлоп должен выходить вверх. Это определённые сложности — горяченная труба, которую надо правильно проложить, чтобы она ничего не повредила.

Мы шагаем вперёд и по подвеске, и по двигателю. Здорово, что и наши молодые ребята уже дают хорошую обратную связь. Знаем, наши соперники не дремлют — нужно всегда искать что-то новое. Доработали и трансмиссию. На «Дакаре» в этом сезоне максимальную скорость для грузовиков понизили до 135 км/ч — нужно соответствующим образом перенастраивать трансмиссию», — добавил со своей стороны Николаев.

