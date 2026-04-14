Следующий болид «Уильямса» получит название FW50 в честь полувекового юбилея команды

«Уильямс» пропустит название FW49 для своего следующего болида и перейдет сразу к FW50. Это сделано в рамках празднования 50-летия дебюта команды в Формуле-1, который состоялся на Гран-при Испании в 1977 году. Об этом написал журналист Джонатан Ноубл в колонке для издания The Race.

Команда уже нарушала традицию в 2017 году, пропустив FW39 и перейдя сразу к FW40 в честь 40-летия. Тогда синхронизация должна была сделать пропуски значений ненужными, но из-за пандемии COVID-19 в 2021 году команда использовала обновлённый FW43B, когда в рамках мер экономии Ф-1 разрешила продлить использование шасси.

