«Ему стоит приехать и попробовать хотя бы раз». Йос Ферстаппен вновь позвал Макса в ралли

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен вновь пригласил своего сына, четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, попробовать свои силы в ралли.

«Нет, гонки на «Нюрбургринге» на GT3 — это, конечно, здорово и безопасно… Ему стоит просто приехать [на ралли] и попробовать хоть раз, так что давай, Макс… И тогда он будет говорить об этом совсем по-другому», — сказал Йос Ферстаппен в интервью для Formule 1 Magazine.

Макс Ферстаппен ранее заявлял, что не хочет заниматься ралли из-за опасности: «Просто думаю: если я ошибусь и врежусь в дерево… Дерево не двигается. И это для меня предел». Он отметил, что в Формуле-1 при авариях есть спроектированные барьеры, которые поглощают удар.

Йос Ферстаппен признал, что опасения сына по поводу деревьев и неподвижных препятствий обоснованны, но настаивает, что реальность ралли отличается от взгляда со стороны.

«Он всегда говорит о деревьях и так далее, но в какой-то момент ты их больше не видишь. Ты знаешь, что они там. Ты учитываешь их. Но ты не фокусируешься на них», — добавил он.

Йос Ферстаппен выступает в чемпионате Европы по ралли с 2025 года. В мае 2025 года на Ралли Скандинавии он перевернул свою Skoda Fabia RS Rally2, лидируя в классе Master ERC. Он также разбивался на Ypres Rally и врезался в пень на скорости около 130 км/ч на Ралли Вервик.