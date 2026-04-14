Боттас — о роли резервиста: это нелегко, особенно если хочешь быть гонщиком

Боттас — о роли резервиста: это нелегко, особенно если хочешь быть гонщиком
Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас, проведший сезон-2025 в роли резервного гонщика «Мерседеса», назвал эту роль сложной.

«Это, безусловно, нелёгкая роль. Особенно если раньше участвовал в гонках Формулы-1, а потом оказываешься в роли запасного пилота, тем более если у тебя по-прежнему есть стремление быть гонщиком, наблюдать за всеми — это нелегко.

Но в этом виде спорта всегда полезно оставаться в его кругу, в прошлом году у меня появилась отличная возможность остаться в достойной команде с полноценной годовой программой. Так что в конечном итоге для меня это было правильным решением. Но да, это тяжело, если ты участвовал в гонках, а потом, как только выходишь из них, всё становится не так, это сложная задача», — приводит слова Боттаса издание RacingNews365.

