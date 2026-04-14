Андреа Стелла: «Макларен» ждёт положительная динамика, будем бороться за подиумы

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда знает, как раскрыть потенциал болида MCL40, и будет бороться за подиумы и победы по ходу сезона.

«MCL40 — это платформа с огромным потенциалом. На данный момент наша машина, если сравнивать её с «Феррари» и «Мерседесом», немного уступает по сцеплению с трассой. Поэтому эти команды быстрее нас в поворотах. Думаю, по сравнению с «Мерседесом», вероятно, не в полной мере используем возможности силовой установки.

Мы находимся на этапе интенсивного освоения, когда речь идёт, как максимально эффективно использовать силовую установку, это обнадёживает. Сотрудничаем с HPP, чтобы в полной мере реализовать весь потенциал силовой установки.

Но, возвращаясь к вопросу о шасси, точно знаем, что нужно сделать для его усовершенствования. Кроме того, речь идёт лишь о внедрении усовершенствований, которые повысят аэродинамическую эффективность. Это произойдёт в ходе следующих нескольких гонок.

Поэтому полагаю, что с этого момента нас ждёт положительная динамика, мы уверены, что в течение сезона «Макларен» будет в состоянии бороться за подиумы и победы», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

