Глава стратегии «Ред Булл» Ханна Шмитц может перейти в «Феррари» — источник

После появившихся заявлений о переходе гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен» в 2028 году следующим высокопоставленным сотрудником «Ред Булл», который может покинуть команду, станет глава стратегии Ханна Шмитц. Такое мнение высказал бывший механик коллектива Кенни Хандкаммер.

«Упадок «Ред Булл» вызывает печаль. Будь я генеральным директором Red Bull Global, я бы задумался. Посмотрите, кого он потерял: Кристиана Хорнера, Эдриана Ньюи, Джонатана Уитли, Джанпьеро Ламбьязе и Уилла Кортни.

Похоже, ходят слухи, что Ханна Шмитц, руководитель отдела стратегии, тоже уходит. Уходят все эти ключевые фигуры, говорят, что это ещё не конец. Это действительно заставляет задуматься. Как теперь перестроить команду?» — заявил Хандкаммер в подкасте The Two Mechanics.

Немецкое издание F1-Insider, в свою очередь, добавляет, что интерес к Шмитц проявляет «Феррари».

