«Он хотел прийти в 1994-м». Тодт рассказал, как не пустил Сенну в «Феррари»

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт рассказал, что Айртон Сенна был близок к переходу в итальянскую команду в начале 1990-х, но сделка сорвалась из-за контрактов с другими гонщиками.

«Первым гонщиком, о котором я говорил [с «Феррари»], был Айртон Сенна.

Он зашёл ко мне в номер, и мы провели часть ночи вместе, обсуждая его переход в «Феррари». И он хотел перейти, но в 1994 году. В 1994 году у нас уже были контракты с Герхардом Бергером и Жаном Алези.

Итак, я сказал ему, что 1994 год не подойдёт. Во-первых, мы ещё не были готовы, во-вторых, у нас был контракт. Он ответил мне: «В Формуле-1 контракты не имеют значения». Я ответил: «Для меня контракт имеет значение».

Слышал, что до моего прихода были какие-то переговоры, но не могу об этом говорить. Когда я возглавил команду Формулы-1, в сентябре 1993 года мы обсуждали его приход в 1995 году, а он хотел присоединиться к нам уже в 1994-м, поэтому и перешёл в «Уильямс», — заявил Тодт в подкасте The High Performance.

Сенна перешёл в «Уильямс» на сезон-1994. В третьей гонке сезона, Гран-при Сан-Марино в Имоле, бразилец разбился насмерть.