Главная Авто Новости

Шарль Леклер назвал самую сложную часть работы пилота Формулы-1

Шарль Леклер назвал самую сложную часть работы пилота Формулы-1
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что для него самое сложное в работе гонщика Формулы-1 — это время на стартовой решётке перед гонкой.

«По-моему, выезд на стартовую решётку — одна из сложнейших задач в нашем виде спорта. Мы делаем два или три круга, чтобы туда добраться. Затем останавливаемся, выходим из машины. У нас есть, по-моему, около 20 минут — нужно пообщаться с инженерами, провести последний инструктаж, а потом снова сесть за руль.

В те минуты, когда находимся на стартовой решётке, вокруг тысячи людей. Конечно, там спонсоры, иногда бывают фанаты, которые просят сфотографироваться или поговорить. Но в этот момент впитываю всю информацию, которая мне понадобится на протяжении всей гонки. Поэтому для меня крайне важно оставаться в своём собственном мире, это самое сложное.

Мне пришлось изменить свой подход при переходе из Формулы-2 в Формулу-1. В Ф-2 тебя никто не знает. Ты тихо и спокойно гонялся всю карьеру, залезал в кокпит — и всё. А потом попадаешь в Формулу-1, вокруг сотни тысяч людей. В первых гонках с этим было очень сложно справиться, потом привыкаешь ко всему.

У меня есть ритуал, который я выполняю практически всегда и примерно одинаково. Холодный душ, физическая разминка и так далее. Постоянное выполнение одних и тех же действий помогает мне перезагрузиться и вернуться в то психическое состояние, в которое мне нужно войти», — заявил Леклер в подкасте The BSMT by Gianluca Gazzoli.

