Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл — о «Нюрбургринге»: хотел бы однажды вернуться сюда на гонку

Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, принявший участие в тестах шин «Пирелли» на «Нюрбургринге», заявил, что хотел бы однажды вернуться на эту трассу в рамках чемпионата.

«Мне очень понравилось ездить сегодня утром. Действительно люблю «Нюрбургринг». Я также проехал несколько кругов по «Нордшляйфе». Мне это очень и очень нравится. Это действительно традиционная трасса старой школы.

Да, знаете, я бы с удовольствием вернулся сюда на гонку когда-нибудь, конечно, у нас сейчас нет гонок в Германии, с «Мерседесом» было бы, наверное, неплохо вернуть одну в календарь», — приводит слова Расселла Sky Sports F1.

Тесты «Пирелли» на «Нюрбургринге» проходят 14-15 апреля. В них участвуют «Мерседес» и «Макларен».

Прогнозы экспертов:
Эксперт — о победах Антонелли: Расселл по-прежнему фаворит, он будет стабильнее
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android