Источник: «Феррари» не планирует приглашать главу стратегии «Ред Булл» Ханну Шмитц

Источник: «Феррари» не планирует приглашать главу стратегии «Ред Булл» Ханну Шмитц
Журналист и соучредитель издания Autoracer Джулиано Дукесса опроверг слухи о возможном переходе главы стратегии «Ред Булл» Ханны Шмитц в «Феррари».

«Насколько мне известно, нет не только никакого давления, но и в планах «Феррари» нет найма Ханны Шмитц. Думаю, это совершенно неправдоподобный слух», — написал Дукесса в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее бывший механик «Ред Булл» Кенни Хандкаммер заявил, что Шмитц может стать следующим высокопоставленным сотрудником, который покинет команду после ухода гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе. Немецкие СМИ, в свою очередь, называли «Феррари» в качестве возможного места назначения 40-летнего специалиста.

Связанная новость:
Глава стратегии «Ред Булл» Ханна Шмитц может перейти в «Феррари» — источник
