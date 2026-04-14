Расселл проехал 127 кругов на тестах «Пирелли», у Пиастри — технические проблемы

На трассе «Нюрбургринг» стартовала двухдневная тестовая сессия шин «Пирелли» с участием «Мерседеса» и «Макларена». В первый день на трассу выезжали Джордж Расселл и Оскар Пиастри, но из-за дождя, прошедшего ночью, первые часы работы прошли на влажной трассе, в то время как программа была рассчитана на сухие составы.

Расселл проехал 127 кругов (654 км), его лучший круг — 1:33.899. У Пиастри возникли технические проблемы: после обеда его машина простояла в боксах до почти самого конца сессии. Австралиец проехал 65 кругов (335 км) с лучшим временем 1:35.096.

Во второй день тестов за руль сядут Ландо Норрис и Андреа Кими Антонелли.