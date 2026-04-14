Пиастри рассказал об изменении мышления в сезоне-2025 по сравнению с прошлыми годами

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, как изменилась его ментальность в сезоне-2025, когда он боролся за титул с напарником Ландо Норрисом.

«В целом, переход от 2024 к 2025 году, вероятно, оказался более значительным, чем ожидали я и многие другие. Было действительно здорово добиться такого прогресса и дойти до гоночных уикендов… Думаю, это был первый год, когда я мог подходить к каждой гонке с мыслью: «Знаю, если проделаю достаточно хорошую работу и раскрою свой потенциал, смогу побеждать каждый уикенд».

Хотя за последние два года бывали моменты, когда чувствовал себя именно так, но всегда возникал вопрос: «Чему мне нужно научиться дальше?» или «Что мне нужно улучшить дальше?» И это то, чем ты продолжаешь заниматься. Всегда стремишься совершенствоваться и развиваться.

Но в том году я достиг такого уровня, когда в большинстве случаев, приезжая на гонку в выходные, думал: «Если я покажу всё, на что способен, смогу победить». Это довольно классное ощущение», — заявил Пиастри в подкасте Quad Lock.