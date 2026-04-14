Херберт: после ухода Ламбьязе «Макларен» для Ферстаппена выглядит как идеальный вариант

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт заявил, что после подтверждённого ухода гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл» в «Макларен» именно эта команда становится идеальным местом для четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Гоночный инженер всегда играет ключевую роль, обеспечивая связь между кокпитом и внешним миром, Макс уже говорил ранее, насколько для него важно, чтобы на пит-уолле был человек, которому он может доверять. Именно это сейчас есть у Ферстаппена и Ламбьязе —очень крепкие отношения, они обмениваются шутками по радио, это показывает, насколько хорошо они умеют раскрывать лучшие качества друг друга. Учитывая всё это, я был бы очень удивлён, если бы они не захотели снова работать вместе.

Это логичный выбор, учитывая тот потенциал, которым обладал «Макларен», до прошлого года, по крайней мере. Сейчас видно, на что они способны в данный момент, это может оказаться подходящим местом, поскольку, судя по всему, в будущем они снова смогут доминировать. Так что для него это выглядит как идеальный вариант. По-прежнему считаю, что переговоры с «Мерседесом» в прошлом сезоне зашли довольно далеко, что он поступил правильно, но проявил мудрость, дав себе год, чтобы разобраться в ситуации.

Однако теперь, когда Ламбьязе уходит в 2027 году, ситуация для Макса Ферстаппена изменилась», — заявил Херберт в интервью для Vision4Sport.