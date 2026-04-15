«Результаты говорят сами за себя». Мекис сравнил свой стиль руководства с Хорнером

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис провёл сравнение своего стиля руководства с подходом предшественника Кристиана Хорнера, отдав должное его заслугам.

«Прежде всего нужно отдать должное Кристиану Хорнеру — его результаты говорят сами за себя. Они были историческими. Кристиан руководил этой командой и растил её, так что снимаю шляпу перед тем, что было сделано.

Не думаю, что стиль руководства имеет значение. На пит-лейн и в любом бизнесе можно найти самые разные подходы. Важно, что лидер заботится о своих людях, ставит их в центр проекта и даёт им среду для проявления таланта. Как вы это делаете, в каком стиле — не имеет значения. Результаты всё покажут», — заявил Мекис в подкасте F1 Beyond The Grid.