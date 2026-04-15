Стролл — о дебюте в GT3: гонка была практически окончена, когда я начал свой отрезок

Пилот «Астон Мартин» в Формуле-1 Лэнс Стролл подвёл итоги дебютного этапа GT World Challenge Europe в «Поль Рикаре», где его экипаж занял 48-е место.

«Мне понравился мой дебют на Aston Martin Vantage GT3. Даже с ограниченной подготовкой хорошо чувствовал себя в машине, скорость была очень обнадёживающей. Я был одним из самых быстрых во время моего отрезка, с каждым кругом чувствовал себя всё комфортнее.

Конечно, гонка была практически окончена, когда я начал свой отрезок из-за нескольких проблем, но тем не менее было здорово пилотировать в ночных условиях и получить опыт в очень конкурентном чемпионате. Получил большое удовольствие и с нетерпением жду новых гонок на GT. Посмотрим, когда позволит календарь», — приводит слова Стролла издание Motorsport.