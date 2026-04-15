Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стролл — о дебюте в GT3: гонка была практически окончена, когда я начал свой отрезок

Стролл — о дебюте в GT3: гонка была практически окончена, когда я начал свой отрезок
Пилот «Астон Мартин» в Формуле-1 Лэнс Стролл подвёл итоги дебютного этапа GT World Challenge Europe в «Поль Рикаре», где его экипаж занял 48-е место.

«Мне понравился мой дебют на Aston Martin Vantage GT3. Даже с ограниченной подготовкой хорошо чувствовал себя в машине, скорость была очень обнадёживающей. Я был одним из самых быстрых во время моего отрезка, с каждым кругом чувствовал себя всё комфортнее.

Конечно, гонка была практически окончена, когда я начал свой отрезок из-за нескольких проблем, но тем не менее было здорово пилотировать в ночных условиях и получить опыт в очень конкурентном чемпионате. Получил большое удовольствие и с нетерпением жду новых гонок на GT. Посмотрим, когда позволит календарь», — приводит слова Стролла издание Motorsport.

Как прошла гонка:
Экипаж Стролла финишировал 48-м на этапе GT World Challenge в «Поль Рикаре»
