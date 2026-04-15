Пилоты Формулы-1 провели «продуктивную» встречу с ФИА по новым правилам — GPblog

Пилоты Формулы-1 провели виртуальную встречу с ФИА и ФОМ, посвящённую возможным корректировкам технического регламента. Переговоры прошли «конструктивно и продуктивно», сообщает GPblog.

«Вместе с председателем GPDA Джорджем Расселом на онлайн-встрече присутствовал и [Макс] Ферстаппен. Это неудивительно, учитывая, что пилот «Ред Булл» был одним из самых ярых критиков действующего регламента. Ферстаппен настолько недоволен нынешним стилем гонок, что ставит под сомнение своё долгосрочное будущее в Формуле-1.

Не совсем понятно, о чём шла речь, хотя, как предполагается, пилоты вновь выразили свою давнюю обеспокоенность. В любом случае, насколько известно нашему сайту, встреча прошла в позитивной атмосфере и была охарактеризована как продуктивная и конструктивная.

Теперь остаётся только ждать, какие из предложений гонщиков будут учтены в окончательных корректировках Международной автомобильной федерации и Формулы-1. Ожидается, что эти изменения станут заметны уже на следующем Гран-при в Майами в начале мая», — сказано в материале источника.