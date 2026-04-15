Телеаудитория первых трёх гонок Ф-1 выросла на 20-30% по сравнению с 2025 годом — Махер

Телевизионная аудитория первых трёх гонок Формулы-1 в сезоне-2026 выросла на 20-30% по сравнению с аналогичными этапами прошлого года. Об этом сообщил журналист PlanetF1 Томас Махер в своём аккаунте в социальной сети Х.

По его данным, рост просмотров в Австралии составил более 23%, в Китае — более 30%, в Японии — около 20%. Посещаемость гонок также увеличилась: в Австралии — почти на 4%, в Китае — почти на 4,5%, в Японии — более чем на 18%. Телевизионная аудитория измерялась более чем на десяти крупнейших рынках, включая просмотры квалификаций и гонок.

Махер отметил, что данные по посещаемости менее показательны, так как продажа билетов зависела от успехов 2025 года, но телезрителям, похоже, нравится то, что они видят.