Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Телеаудитория первых трёх гонок Ф-1 выросла на 20-30% по сравнению с 2025 годом — Махер
Комментарии

Телевизионная аудитория первых трёх гонок Формулы-1 в сезоне-2026 выросла на 20-30% по сравнению с аналогичными этапами прошлого года. Об этом сообщил журналист PlanetF1 Томас Махер в своём аккаунте в социальной сети Х.

По его данным, рост просмотров в Австралии составил более 23%, в Китае — более 30%, в Японии — около 20%. Посещаемость гонок также увеличилась: в Австралии — почти на 4%, в Китае — почти на 4,5%, в Японии — более чем на 18%. Телевизионная аудитория измерялась более чем на десяти крупнейших рынках, включая просмотры квалификаций и гонок.

Махер отметил, что данные по посещаемости менее показательны, так как продажа билетов зависела от успехов 2025 года, но телезрителям, похоже, нравится то, что они видят.

Материалы по теме
Брандл сократит комментаторскую деятельность. Его заменит чемпион Ф-1 — Motosportivе
Баттон отреагировал на слухи о том, что заменит Брандла в роли комментатора Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android