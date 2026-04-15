Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» развернётся во время Гран-при Монако 1962 года

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в рамках презентации Warner Bros. на CinemaCon подтвердила сюжетную завязку и сеттинг нового фильма франшизы.

Действие приквела развернется во время исторического Гран-при Монако 1962 года — той самой гонки, победу в которой одержал Брюс Макларен. По словам Робби, фильм расскажет о родителях Дэнни Оушена, которые, будучи в расцвете сил, задумали эпическое ограбление прямо во время соревнований.

Прежде чем Дэнни Оушен ступил в Вегас, два гения научили его всему, что он знает, — его родители. Вы увидите их в расцвете сил. В нашем новом фильме они будут совершать эпическое ограбление на Гран-при Монако 1962 года.

Главные роли родителей Дэнни Оушена (которого в оригинальной трилогии играл Джордж Клуни) исполнят Марго Робби и Брэдли Купер. Брэдли Купер также выступит режиссёром картины. Сценарий пишет Кэрри Соломон. Производством занимается компания LuckyChap Entertainment, принадлежащая Марго Робби.

Съемки фильма запланированы на 2026 год. Ожидаемая дата выхода в прокат — 2027 год.

Параллельно с приквелом Робби, Джордж Клуни занимается возрождением основной серии. В разработке находится новый сиквел, в котором к своим ролям «стареющих преступников» вернутся звёзды оригинальной трилогии: Джулия Робертс, Мэтт Деймон, Брэд Питт и Дон Чидл.

На данный момент не уточняется, насколько точно в фильме будут воспроизведены реальные исторические обстоятельства и участники гонки 1962 года.