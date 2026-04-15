Пилот пейс-кара Ф-1 Майландер похвалил Ферстаппена за выступления в GT3 на «Нюрбургринге»

Пилот автомобиля безопасности Формулы-1 Бернд Майландер высоко оценил выступления четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонках GT3 на «Нюрбургринге».

Майландер. Он делает там фантастическую работу, и, думаю, всем это нравится. Это чистые гонки. Это очень сложная трасса — обгонять там тяжело, поэтому иногда нужно много терпения, чтобы выбрать правильный момент для обгона, особенно в машинах GT3.

Том Кларксон. Я видел запись с бортовой камеры его гонки на днях — это было потрясающе, то, как он прорезал трафик.

Майландер. Да, и в этом вся суть: там есть разные классы, разные категории, и тебе нужно не только ехать быстро, но и действовать очень умно, выжидая нужный момент. И именно это Максу и нравится. Так что здорово видеть его там. Я буду там в этом году на 24-часовой гонке — не только из-за него, но и потому, что сам факт его участия — это большая тема, и многие приедут специально ради него, — заявил Бернд в подкасте F1 Beyond The Grid.