Лиам Лоусон заявил, что хотел бы попробовать себя в Supercars

Пилот «Рейсинг Буллз» в Формуле-1 Лиам Лоусон заявил, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в австралийской серии Supercars.

«Мне кажется, им отлично удаётся сохранить «сырой» характер этих машин. У них, как видно, по-прежнему стоит атмосферный двигатель V8. У них установлены секвентальные коробки передач, от которых они не собираются отказываться. Они не переходят на подрулевые лепестки и другие вещи, такие как три педали; в них нет функции автоматического регулятора оборотов и прочего, то есть пилоты управляют всем самостоятельно.

Я считаю, что это просто круто. Гонки тоже проходят очень, очень хорошо. Так что мне эта серия очень нравится. Я с удовольствием бы в ней участвовал. Я пару раз покатался на этой машине и получил огромное удовольствие», — приводит слова Лоусона издание PlanetF1.

В начале апреля в СМИ появились слухи, что новозеландец может принять участие в этапе Supercars в Новой Зеландии. Сам Лоусон назвал это первоапрельской шуткой, которая случайно получила распространение.

В 2021 году Лоусон выступал в DTM на GT3, где уступил титул всего в три очка. Также он пробовал Supercar на трассе в Альберт-парке и на Highlands Motorsport Park за рулём Chevrolet Camaro, на котором Шейн ван Гисберген выиграл Bathurst 1000 в 2023 году.