«Нужно быть начеку». Палмер — о рисках для «Ред Булл» после ухода Ламбьязе

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер заявил, что «Ред Булл» должен быть осторожен в том, какой информацией делится с Джанпьеро Ламбьязе до его ухода в «Макларен».

«Он ещё один человек, который приходит в «Макларен», прекрасно зная, как работает «Ред Булл». Он приносит в «Макларен» информацию о конкурентах — пусть и не сразу, — но «Ред Булл» должен быть начеку.

Это действительно крупная фигура — один из самых известных людей, не являющийся гонщиком. О его отношениях с Максом написано уже немало. Они отлично ладят друг с другом. Сейчас он продвинулся по карьерной лестнице в «Ред Булл» и возглавляет там команду гоночных инженеров. Для «Макларена» это настоящий куш.

Похоже, это ещё один гвоздь в гроб «Ред Булл» — потерять очередного ключевого сотрудника. Для «Макларена» приход такого опытного специалиста, как ДжиПи, — это огромная удача, ведь он невероятно талантлив в своей области. Он отлично разбирается не только в том, как создать быструю гоночную машину, но и в том, как работать с чемпионом мира, который довольно бескомпромиссен в своих желаниях и требованиях», — заявил Палмер в подкасте F1 Nation.