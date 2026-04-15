Валентино Росси надеется разделить трассу с Максом Ферстаппеном в гонках GT

Легенда MotoGP Валентино Росси положительно высказался о решении четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена выступать в других категориях. Росси надеется в ближайшее время оказаться с нидерландцем на одной трассе.

«Я приоткрыл дверь, немного подготовил почву. Я рад, не думаю, что это только моя заслуга, но мне доставляет огромное удовольствие видеть, как Ферстаппен управляет такой машиной. Я очень надеюсь, что скоро смогу выйти на трассу вместе с ним и проехать пару кругов.

Гонки в классе GT — это развивающаяся категория; за рулём этих машин действительно приятно ездить, и именно здесь до сих пор можно прочувствовать суть автоспорта. Машины быстрые, но при этом тяжёлые и сложные в управлении, а гонки — просто отличные, так что это круто», — заявил Росси в эфире Sky Sport Italy.

Ферстаппен был косвенно задействован в прошлый уикенд в GT World Challenge Europe, где Росси выступает уже несколько лет: команда Ферстаппена стартовала на открытии сезона на «Поль Рикар».