Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валентино Росси надеется разделить трассу с Максом Ферстаппеном в гонках GT

Валентино Росси надеется разделить трассу с Максом Ферстаппеном в гонках GT
Комментарии

Легенда MotoGP Валентино Росси положительно высказался о решении четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена выступать в других категориях. Росси надеется в ближайшее время оказаться с нидерландцем на одной трассе.

«Я приоткрыл дверь, немного подготовил почву. Я рад, не думаю, что это только моя заслуга, но мне доставляет огромное удовольствие видеть, как Ферстаппен управляет такой машиной. Я очень надеюсь, что скоро смогу выйти на трассу вместе с ним и проехать пару кругов.

Гонки в классе GT — это развивающаяся категория; за рулём этих машин действительно приятно ездить, и именно здесь до сих пор можно прочувствовать суть автоспорта. Машины быстрые, но при этом тяжёлые и сложные в управлении, а гонки — просто отличные, так что это круто», — заявил Росси в эфире Sky Sport Italy.

Ферстаппен был косвенно задействован в прошлый уикенд в GT World Challenge Europe, где Росси выступает уже несколько лет: команда Ферстаппена стартовала на открытии сезона на «Поль Рикар».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android